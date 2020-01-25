Мугуруса разгромила Свитолину в третьем круге Australian Open

Украинка Элина Свитолина в третьем круге Australian Open разгромно проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 8 минут.

За право выйти в четвертьфинал Мугуруса сразится с победителем пары Зарина Дияс (Казахстан) — Кики Бертенс (Голландия, 9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:1, 6:2