Мугуруса разгромила Свитолину в третьем круге Australian Open
12:27
Украинка Элина Свитолина в третьем круге Australian Open разгромно проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 8 минут.
За право выйти в четвертьфинал Мугуруса сразится с победителем пары Зарина Дияс (Казахстан) — Кики Бертенс (Голландия, 9).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:1, 6:2
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