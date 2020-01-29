Мугуруса обыграла Павлюченкову в 1/4 финала Australian Open
06:14
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Australian Open — 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 34 минуты.
За право выйти в финал Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — 7:5, 6:3
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