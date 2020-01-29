Мугуруса обыграла Павлюченкову в 1/4 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Australian Open — 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 34 минуты.

За право выйти в финал Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — 7:5, 6:3