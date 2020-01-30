Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в полуфинале Australian Open обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 5 минут. Испанка сделал 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 14.

В финале 32-я ракетка мира встретится с американкой Софией Кенин, которая оказалась сильнее первой ракетки мира Эшли Барти (7:6, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 7:6 (10:8), 7:5