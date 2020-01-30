Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал Australian Open
10:32
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в полуфинале Australian Open обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:6, 7:5.
Матч длился 2 часа 5 минут. Испанка сделал 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 14.
В финале 32-я ракетка мира встретится с американкой Софией Кенин, которая оказалась сильнее первой ракетки мира Эшли Барти (7:6, 7:5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 7:6 (10:8), 7:5
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