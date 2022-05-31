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Сегодня, 12:00

Мойя прокомментировал возможное завершение карьеры Надаля

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Бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя прокомментировал возможное завершение карьеры Рафаэля Надаля. Ранее испанский теннисист заявлял, что матч против Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» может стать последним в его профессиональной карьере.

«Такова реальность. Мы никогда не знаем, что произойдет через год. Все понимают, что Надаль выступает против соперника, которому может проиграть. Я думаю, что он это имел в виду. Но я уверен и очень надеюсь, что это не последний матч Надаля в Париже», — цитирует ATP Tour Мойю.

Матч между Джоковичем и Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» пройдет 31 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету 35-летнего серба 30 побед, а у 35-летнего испанца — 28.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/moya-nadal-roland-garros-2022-qf-preview
Roland Garros
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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