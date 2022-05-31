Мойя прокомментировал возможное завершение карьеры Надаля

Бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя прокомментировал возможное завершение карьеры Рафаэля Надаля. Ранее испанский теннисист заявлял, что матч против Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» может стать последним в его профессиональной карьере.

«Такова реальность. Мы никогда не знаем, что произойдет через год. Все понимают, что Надаль выступает против соперника, которому может проиграть. Я думаю, что он это имел в виду. Но я уверен и очень надеюсь, что это не последний матч Надаля в Париже», — цитирует ATP Tour Мойю.

Матч между Джоковичем и Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» пройдет 31 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету 35-летнего серба 30 побед, а у 35-летнего испанца — 28.