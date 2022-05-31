Морозова была удивлена, что Медведев проиграл Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова поделилась мнением о выступлении Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Что касается его выступления на «Ролан Гаррос», то нужно понимать, что не так много времени прошло после операции, которая выбила его из колеи и лишила спортивного тонуса. А после долгих промежутков простоя всегда нужно определенное время, чтобы восстановиться и почувствовать уверенность.

Уверенность ведь заключается в чем? В том, что при счете 30:30 ты точно знаешь, что подашь первым мячом туда, куда надо. И точно знаешь, куда подаст твой соперник. И это чувство у Даниила сейчас утеряно. Я, конечно, была немножечко удивлена, что он проиграл Чиличу, потому что хорват не совсем земляной игрок», — приводит слова Морозовой RT.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6.