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Сегодня, 09:45

Монфис стал самым возрастным теннисистом, победившим соперника из топ-5 рейтинга в истории Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гаэль Монфис.
Фото Reuters

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл американца Тэйлора Фритца в третьем круге Australian Open-2025 — 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

38-летний француз стал самым возрастным теннисистом, обыгравшим соперника из топ-5 рейтинга ATP с момента первой публикации рейтинга, сообщает Opta Sports.

В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон (США, 21) — Лоренцо Музетти (Италия, 16).

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
Тэйлор Фритц
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