Монфис победил Кецмановича и вышел в четвертьфинал Australian Open
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге Монфис обыграл серба Миомира Кецмановича в трех сетах — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
В четвертьфинале француз встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Маттео Берреттини (Италия, 7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Гаэль Монфис (Франция, 17) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Новости