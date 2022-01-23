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Сегодня, 13:14

Монфис победил Кецмановича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Монфис обыграл серба Миомира Кецмановича в трех сетах — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

В четвертьфинале француз встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Маттео Берреттини (Италия, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
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