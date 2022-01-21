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Сегодня, 08:29

Монфис обыграл Гарина и сыграет с Кецмановичем в четвертом круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Монфис обыграл чилийца Кристиана Гарина — 7:6 (7:4), 6:1, 6:3.

В четвертом круге француз сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, который в параллельном матче победил итальянца Лоренцо Сонего.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Кристиан Гарин (Чили, 16) — 7:6 (7:4), 6:1, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия, 25) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:2, 7:5

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
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