Монфис обыграл Джонсона и вышел в третий раунд US Open
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Французский теннисист Гаэль Монфис победил американца Стива Джонсона (7:5, 4:6, 6:4, 6:4) в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.
В следующем раунде француз сыграет с победителем пары Закари Свайда (США, WC) — Янник Синнер (Италия, 13).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция, 17) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4
Ллойд Харрис (ЮАР) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) — 6:4, 6:4, 6:2
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