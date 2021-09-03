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Монфис обыграл Джонсона и вышел в третий раунд US Open

01:14
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Французский теннисист Гаэль Монфис победил американца Стива Джонсона (7:5, 4:6, 6:4, 6:4) в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.

В следующем раунде француз сыграет с победителем пары Закари Свайда (США, WC) — Янник Синнер (Италия, 13).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Ллойд Харрис (ЮАР) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) — 6:4, 6:4, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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