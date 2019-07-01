Монфис и Димитров прекратили выступление на Уимблдоне после первого круга

Француз Гаэль Монфис проиграл в первом круге Уимблдона соотечественнику Уго Умберу. 16-я ракетка турнира прекратил борьбу в пятом сете при счете 7:6 (8:6), 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.
В параллельной встрече болгарин Григор Димитров проиграл французу Корантену Муте, выиграв первые два сета – 6:2, 6:2, 6:7 (4:7), 3:6, 1:6.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Уго Умбер (Франция) – Гаэль Монфис (Франция, 16) – 6:7(6:8), 3:6, 6:4, 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока
Кайл Эдмунд (Великобритания, 30) – Хайме Мунар (Испания) – 6:4, 6:4, 6:4
Корантен Муте (Франция, Q) – Григор Димитров (Болгария) – 2:6, 3:6, 7:6(7:4), 6:3, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия, 21) – Брэдли Клан (США) – 6:4, 6:4, 6:4