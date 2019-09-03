Монфис без проблем вышел в 1/4 финала US Open

Француз Гаэль Монфис в четвертом круге US Open разгромил испанца Пабло Андухара — 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. На счету Монфиса 8 эйсов, тогда как у его соперника лишь 1 подача навылет.

За право выйти в полуфинал 13-я ракетка турнира сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гаэль Монфис (Франция, 13) — Пабло Андухар (Испания) — 6:1, 6:2, 6:2