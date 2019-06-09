"Мне повезло увидеть это". Фуркад - о 12-й победе Надаля на Roland Garros

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад посетил финал турнира "Большого шлема" Roland Garros, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Победу одержал Надаль - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
- Мне повезло увидеть это, - так прокомментировал это событие Фуркад в своем Твиттере.
🙌🏻 @RafaelNadal 12x🏆 @rolandgarros— Martin Fourcade (@martinfkde) 9 июня 2019 г.
Lucky to see it ! @adidasFR pic.twitter.com/jEXzWfRGMr
Отметим, что Надаль выиграл 12-й Roland Garros в карьере.
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