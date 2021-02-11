Младенович вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
11:53
Французская теннисистка Кристина Младенович 11 февраля в матче 2-го круга Открытого чемпионата Австралии обыграла японку Нао Хибино — 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте час и 22 минуты.
Следующей соперницей Младенович станет победитель в паре Джессика Пегула (США) — Саманта Стосур (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 6:1
Кая Юван (Словения, Q) — Майар Шериф (Египет, Q) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3
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