Младенович вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Французская теннисистка Кристина Младенович 11 февраля в матче 2-го круга Открытого чемпионата Австралии обыграла японку Нао Хибино — 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте час и 22 минуты.

Следующей соперницей Младенович станет победитель в паре Джессика Пегула (США) — Саманта Стосур (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 6:1

Кая Юван (Словения, Q) — Майар Шериф (Египет, Q) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3