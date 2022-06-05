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Сегодня, 14:34

Младенович и Гарсия во второй раз выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Иван Шитик
Корреспондент
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Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу в финальном матче Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу француженок. Гарсия и Младенович стали второй раз победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде, ранее они вместе выиграли турнир в 2016 году.

Отметим, что накануне Гауфф также уступила в финале «Ролан Гаррос» представительнице Польши Иге Свентек (1:6, 3:6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, WC) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 8) — 2:6, 6:3, 6:2

Roland Garros
Джессика Пегула
Каролин Гарсия
Кори Гауфф
Кристина Младенович
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