Младенович и Додиг стали победителями Australian Open в миксте

Француженка Кристина Младенович и хорват Иван Додиг стали победителями Australian Open в миксте. В финале они победили австралийский дуэт Джейми Фурлис/Джейсон Каблер со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Кристина Младенович/Иван Додиг (Франция/Хорватия, 5) — Джейми Фурлис/Джейсон Каблер (Австралия, WC) — 6:3, 6:4