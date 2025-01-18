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Сегодня, 09:02

Самсонова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.

26-летняя россиянка в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто уступила японке Мию Като и мексиканке Ренате Сарасуа. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Людмила Самсонова
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