Самсонова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.
26-летняя россиянка в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто уступила японке Мию Като и мексиканке Ренате Сарасуа. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — 4:6, 6:3, 6:3
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