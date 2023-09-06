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Сегодня, 11:52

Mirror: Медведев может разгневать руководство US Open признанием в просмотре пиратских трансляциях

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Издание Mirror сообщило о возможных последствиях для российского теннисиста Даниила Медведева после того, как он признался в просмотре пиратских трансляций теннисных матчей.

Статья на сайте вышла под названием «Даниил Медведев рискует навлечь на себя гнев руководителей US Open, признавшись в использовании «пиратских сайтов».

Ранее на одной пресс-конференций третья ракетка мира отвечая на вопрос о том, будет ли он следить за другими матчами US Open, признался, что ему приходится «искать способ» смотреть теннис в условиях его недоступности.

«Под «поиском другого способа» Медведев подразумевает использование ресурсов, которые называет «пиратскими сайтами», которые являются незаконными. Признание Медведева может привести к неприятностям с руководством Открытого чемпионата США и всего тура.

Но поклонники тенниса, похоже, встали на сторону россиянина в этом вопросе. «Никогда не было четкой информации о трансляции теннисных матчей», — сказал один из них. «Спасибо, что говоришь все как есть, Даниил», — говорится в материале Mirror.

Медведев в матче четвертьфинала US Open сыграет с соотечественником Андреем Рублевым. Игра пройдет 6 сентября, в среду. Матч начнется около 20.30 по московскому времени.

Андрей Рублев. Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей. Но бороться с Даниилом на US Open он не готов
Источник: Mirror
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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