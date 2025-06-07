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Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых за выступление на Открытом чемпионате Франции.

В одиночном разряде Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила Лоис Буассон. В паре с Дианой Шнайдер 18-летняя теннисистка остановилась в полуфинале, где россиянки проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Лучшим среди россиян в мужском разряде стал Андрей Рублев. Он добрался до четвертого круга, уступив там итальянцу Яннику Синнеру. Рублев заработал 265 тысяч евро призовых.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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