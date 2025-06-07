Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 514 тысяч евро призовых за выступление на Открытом чемпионате Франции.

В одиночном разряде Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила Лоис Буассон. В паре с Дианой Шнайдер 18-летняя теннисистка остановилась в полуфинале, где россиянки проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Лучшим среди россиян в мужском разряде стал Андрей Рублев. Он добрался до четвертого круга, уступив там итальянцу Яннику Синнеру. Рублев заработал 265 тысяч евро призовых.