Мирра Андреева заплакала после поражения в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после поражения от чешки Бренды Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона.

Россиянка уступила в трех сетах — 6:1, 3:6, 2:6. После поражения 17-летняя Андреева не сумела сдержать слез и заплакала на корте. Во втором круге Фрухвиртова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

В прошлом году Андреева дошла до четвертого раунда Уимблдона. В июне россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».