Мирра Андреева заплакала после поражения в первом круге Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после поражения от чешки Бренды Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона.
Россиянка уступила в трех сетах — 6:1, 3:6, 2:6. После поражения 17-летняя Андреева не сумела сдержать слез и заплакала на корте. Во втором круге Фрухвиртова встретится с испанкой Паулой Бадосой.
В прошлом году Андреева дошла до четвертого раунда Уимблдона. В июне россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».
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