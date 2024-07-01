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1 июля, 23:51

Мирра Андреева заплакала после поражения в первом круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Скриншот трансляции

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после поражения от чешки Бренды Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона.

Россиянка уступила в трех сетах — 6:1, 3:6, 2:6. После поражения 17-летняя Андреева не сумела сдержать слез и заплакала на корте. Во втором круге Фрухвиртова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

В прошлом году Андреева дошла до четвертого раунда Уимблдона. В июне россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/5/
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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