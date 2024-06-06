Андреева сыграет с Паолини в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня

38-я ракетка мира из России Мирра Андреева сыграет против итальянской теннисистки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» 6 июня. Матч пройдет в Париже на корте Филиппа Шатрие. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Андреева — Паолини можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько способов — 1-й вариант и 2-й вариант.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции-2024.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя Андреева обыграла вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4), а 28-летняя Паолини победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4).

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