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Сегодня, 17:00

Мирра Андреева — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Андреева и Паолини сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Италии Ясмин Паолини сыграют в 1/2 финала женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» 6 июня в Париже (Франция). Встреча пройдет на корте Филиппа Шатрие. Она начнется в 18.00 мск.

Видеотрансляция матча Андреева — Паолини в прямом эфире пройдет в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают игры «Большого шлема». Приводим несколько вариантов для просмотра 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча Андреева — Паолини на Открытом чемпионате Франции-2024.

17-летняя Андреева — 38-я ракетка мира. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4). 28-летняя Паолини занимает 15-е место в рейтинге WTA. Итальянка в 1/4 финала турнира во Франции победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4).

Теннис: новости и обзоры матчей, расписание турниров и календарь игр, актуальная статистика на сайте «СЭ».

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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