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Сегодня, 22:42

Мирра Андреева уступила 17-летней Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Уимблдона уступила Бренде Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа ровно. На счету 17-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 19. При этом Андреева по ходу второго сета вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Во втором круге 17-летняя Фрухвиртова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 24) — 1:6, 6:3, 6:2

Уимблдон
Мирра Андреева
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