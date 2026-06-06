Андреева стала первой победительницей турнира «Большого шлема», рожденной после 2005 года

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос» 2026 года.

Встреча, которая прошла 6 июня, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней спортсменки.

Андреева стала первым игроком в истории (включая мужчин), родившимся после 2005 года, который завоевал титул «Большого шлема».

Мирра впервые в карьере играла в финале «Большого шлема». Она завоевала шестой титул в одиночном разряде и третий в сезоне-2026.

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