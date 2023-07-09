Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»
Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над соотечественницей Анастасией Потаповой рассказала о подготовке к Уимблдону.
«Я много тренировалась перед турниром, разговаривала с психологами и своей командой. Мне нужно контролировать свои эмоции на корте, сегодня это получилось», — сказала Андреева в интервью после матча.
В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла Потапову со счетом 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.
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