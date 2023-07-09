Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над соотечественницей Анастасией Потаповой рассказала о подготовке к Уимблдону.

«Я много тренировалась перед турниром, разговаривала с психологами и своей командой. Мне нужно контролировать свои эмоции на корте, сегодня это получилось», — сказала Андреева в интервью после матча.