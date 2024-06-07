Мирра Андреева: «Моя цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей цели на ближайшее время.

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней еще на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сказала Андреева на пресс-конференции.

17-летняя россиянка на данный момент занимает 38-е место в рейтинге WTA. В полуфинале «Ролан Гаррос» Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).