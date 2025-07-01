Теннис
1 июля, 22:13

Андреева: «Кончита дала мне совет перед Уимблдоном. Но я оставлю это при себе»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что ее тренер Кончита Мартинес дала ей совет перед первым кругом Уимблдона-2025.

На старте турнира «Большого шлема» Андреева обыграла египтянку Майар Шериф со счетом 6:3, 6:3.

«Какой совет она дала мне? Не думаю, что я вам это расскажу (смеется). Я оставлю это при себе, потому что это очень важный совет. Может быть, после завершения карьеры я расскажу вам то, что сказала мне Кончита в 2025 году в моем первом круге Уимблдона. Пока я оставлю это при себе. Если это не сработает, возможно, вы больше не увидите ее в моей ложе», — сказала Андреева в интервью после матча.

Во втором круге 18-летняя россиянка сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти.

Мирра Андреева.Мирра снова улыбается. Россиянка прошла первый круг Уимблдона и улучшила прошлогодний результат

