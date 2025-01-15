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Мирра Андреева — о победе над Утидзимой: «Весь матч думала о том, что этот корт проклят»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги победного матча против японки Моюки Утидзимы во втором круге Australian Open-2025.

17-летняя россиянка одержала победу в трех сетах — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). В решающем сете она ушла от поражения при счете 3:5.

«Всегда тяжело, когда ты не знаешь соперницу. Я никогда не играла против нее, не тренировалась с ней. Так что, да, это было тяжело. В конце концов, она сыграла великолепно, выполнила много виннеров, все тащила, а у меня было много ошибок, так что я просто счастлив, что в итоге мне удалось выиграть матч.

Честно говоря, единственное, о чем я думала весь матч, это то, что этот корт проклят, и я не хочу снова играть на нем. Эта мысль была у меня на протяжении всего матча, и я просто пыталась избавиться от нее. Старалась не думать об этом, но это все равно было.

При счете 3:5 я почувствовала ту же энергию, что в прошлом году, исходящую от болельщиков, и это действительно помогло мне. Они стали еще больше болеть за меня. Думаю, они хотели увидеть мой камбэк, поэтому я просто старалась изо всех сил, чтобы победить», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Следующей соперницей Андреевой на Открытом чемпионате Австралии-2025 будет Магдалена Фрех из Польши.

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Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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