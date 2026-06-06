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6 июня, 14:52

Мирра Андреева прибыла на финал «Ролан Гаррос»

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Мирра Андреева прибыла на корт перед началом финала «Ролан Гаррос».

В решающем матче 19-летняя Андреева, занимающая 8-е место в рейтинге WTA, сыграет против 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньской. Встреча пройдет 6 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

В полуфинале Андреева обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3). Она стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мирра Андреева и&nbsp;Майя Хвалиньска.Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

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Теннис
Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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