Мирра Андреева прибыла на финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева прибыла на корт перед началом финала «Ролан Гаррос».

В решающем матче 19-летняя Андреева, занимающая 8-е место в рейтинге WTA, сыграет против 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньской. Встреча пройдет 6 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

В полуфинале Андреева обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3). Она стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.