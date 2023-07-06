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Сегодня, 08:52

Мирра Андреева повторила достижение Шараповой на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона
Мария Гусева
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Марии Шараповой на Уимблдоне.

Спортсменка одержала первую победу на турнире в возрасте 16 лет и 2 месяцев, обыграв китаянку Ван Сиюй (6:4, 3:6, 7:5).

Шарапова в таком же возрасте победила американку Эшли Харклроуд (6:2, 6:1) в первом круге Уимблдона-2003. В 2004 году Шарапова стала победительницей турнира.

Во втором круге Андреева встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/6/
Теннис
Уимблдон
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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