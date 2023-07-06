Мирра Андреева повторила достижение Шараповой на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Марии Шараповой на Уимблдоне.

Спортсменка одержала первую победу на турнире в возрасте 16 лет и 2 месяцев, обыграв китаянку Ван Сиюй (6:4, 3:6, 7:5).

Шарапова в таком же возрасте победила американку Эшли Харклроуд (6:2, 6:1) в первом круге Уимблдона-2003. В 2004 году Шарапова стала победительницей турнира.

Во втором круге Андреева встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

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