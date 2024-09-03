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3 сентября, 23:55

Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на US Open-2024

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Российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США-2024.

«Не самый лучший результат в одиночном разряде, но отлично провели время, сыграв в парном разряде с Анастасией Павлюченковой. В следующий раз я стану сильнее», — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.

Андреева дошла до второго круга одиночного разряда US Open, уступив американке Эшли Крюгер со счетом 1:4, 4:6.

В парном разряде Андреева и Павлюченкова дошли до третьего круга соревнований, проиграв на этой стадии турнира дуэту Кристина Младенович/ Чжан Шуай (2:6, 4:6).

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
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