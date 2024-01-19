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Андреева — о матче с Парри: «Это был сумасшедший матч. В третьем сете я не особо надеялась отыграться»

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над француженкой Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в третьем круге Australian Open. По ходу третьего сета 16-летняя спортсменка проигрывала — 1:5.

«Это был тяжелый матч. Соперница очень хорошо сыграла в первом сете, мне было очень тяжело что?то сделать. Тогда я просто нашла свою игру. Если честно, это был сумасшедший матч. В третьем сете я не особо надеялась отыграться, но сделала это, чему очень рада», — сказала Андреева после матча.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).

Мирра Андреева
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