Андреева — о поведении зрителей на «Ролан Гаррос»: «Я знала, что так и будет»

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала поведение болельщиков во время матча с француженкой Лоис Буассон в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Нормально, что они поддерживали французского игрока. Я знала, что так и будет. Думаю, в первом сете я довольно хорошо с этим справлялась. Не особо обращала на это внимания, но, очевидно, из-за волнения и давления стало немного сложнее. Но в любом случае думаю, что могу извлечь из этого урок», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Во втором сете Андреева получила предупреждение за удар мячом в сторону освистывающих ее трибун. Буассон в полуфинале встретится с американкой Коко Гауфф.