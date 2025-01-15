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Мирра Андреева — Моюка Утидзима: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Мирра Андреева и Моюка Утидзима встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Мирра Андреева встретится с японкой Моюкой Утидзимой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты игр чемпионата можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Андреевой и Утидзимы в третьем круге встретится с Магдаленой Фрех или Анной Блинковой. В первом круге Учижима обыграла Магду Линетт из Польши, а Андреева — Марию Боузкову (Чехия).

Теннис
Мирра Андреева
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