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6 июня, 16:00

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: началась прямая трансляция финала «Ролан Гаррос»

Началась трансляция женского финала «Ролан Гаррос»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Началась трансляция женского финала «Ролан Гаррос». В решающем матче сыграют россиянка Мирра Андреева и полька Майя Хвалиньска. Матч проходит на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

«СЭ» ведет текстовую онлайн- трансляцию матча.

19-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 24-летняя Хвалиньска занимает 114-е место в рейтинге WTA.

В 1/2 финала россиянка победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. В полуфинале польская теннисистка обыграла россиянку Диану Шнайдер в двух сетах — 7:6, 6:4.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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