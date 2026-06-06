Мирра Андреева и Майя Хвалиньска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня

Мирра Андреева сыграет с Майей Хвалиньска в финале «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня. Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в Париже. Начало — после 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

В 1/2 финала Мирра Андреева победила украинку Марту Костюк — 6:1, 6:3. В полуфинале Майя Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер в двух сетах — 7:6, 6:4.

19-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 24-летняя Хвалиньска занимает 114-е место в мировом рейтинге.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее она доходила только до полуфинала («Ролан Гаррос» — 2024).

Полька впервые в карьере сыграет в финале соревнований. Ранее ее лучшим результатом на «Шлемах» был выход во второй круг Уимблдона в 2022-м.