1 июля, 14:10

Мирра Андреева — Майар Шериф: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Мирра Андреева и Майар Шериф встретятся в первом круге Уимблдона 1 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Мирра Андреева и египтянка Майар Шериф сыграют в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч пройдет на корте 3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 16.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майар Шериф: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Андреева — Шериф можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 29-летняя Шериф занимает 86-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в женском одиночном разряде — чешка Барбора Крейчикова.

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
