Мирра Андреева и Майар Шериф встретятся в первом круге Уимблдона 1 июля

Российская теннисистка Мирра Андреева и египтянка Майар Шериф сыграют в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч пройдет на корте 3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 16.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майар Шериф: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Андреева — Шериф можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — седьмая ракетка мира. 29-летняя Шериф занимает 86-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в женском одиночном разряде — чешка Барбора Крейчикова.