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Мирра Андреева — Мария Боузкова: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Мария Боузкова сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос» 29 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева и чешка Мари Боузкова сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос» в пятницу, 29 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 14.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Мари Боузкова: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Андреева — Боузкова можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

19-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла испанку Марину Бассольс-Риберу — 3:6, 6:1, 6:1.

27-летняя Боузкова занимает 28-е место в рейтинге ATP, во втором круге парижского «мэйджора» Мари победила англичанку Франческу Джонс — 6:0, 7:6.

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Теннис
Мирра Андреева
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