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Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open и сыграет с Соболенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Магдалену Фрех в третьем круге Australian Open — 6:2, 1:6, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 59 минут.

Андреева сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Фрех 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертом круге россиянка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 14) — Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:2, 1:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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