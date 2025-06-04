Андреева на тай-брейке проиграла Буассон первый сет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла первый сет в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против француженки Лоис Буассон — 6:7 (6:8).

18-летняя Андреева два раза вела в матче с брейком и не подала на сет при счете 5:4. При счете 5:6 Мирра на своей подаче отыграла 3 сетпойнта. Этот гейм продлился более 12 минут.

На счету 6-й ракетки мира Андреевой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. 361-я ракетка мира Буассон 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные и тоже реализовала 2 брейк-пойнта из 5.