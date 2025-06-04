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4 июня 2025, 16:03

Андреева на тай-брейке проиграла Буассон первый сет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла первый сет в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против француженки Лоис Буассон — 6:7 (6:8).

18-летняя Андреева два раза вела в матче с брейком и не подала на сет при счете 5:4. При счете 5:6 Мирра на своей подаче отыграла 3 сетпойнта. Этот гейм продлился более 12 минут.

На счету 6-й ракетки мира Андреевой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. 361-я ракетка мира Буассон 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные и тоже реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

Мирра Андреева и&nbsp;Лоис Буассон.Мирра Андреева — Лоис Буассон. Онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос»

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Теннис
Ролан Гаррос
Лоис Буассон
Мирра Андреева
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