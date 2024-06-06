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Мирра Андреева: «Несмотря на поражение, «Ролан Гаррос» — хороший турнир для меня»

Руслан Минаев
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева прокомментировал свое выступление на «Ролан Гаррос».

В полуфинале «мэйджора» в Париже 17-летняя теннисистка проиграла итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).

«Несмотря на поражение, это хороший турнир для меня, очень много позитивного. Что именно пошло не так? Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которые обычно не делаю. Соперница играла прекрасно, показала прекрасный уровень, она была в полуфинале по праву», — цитирует Андрееву Sports.

Теннисистка рассказала, что не ожидала выход в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Если бы даже в начале недели мне сказали: «Ты будешь в полуфинале», я бы сказала: «Чего? Прекрати так шутить», — сказала Андреева.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева поднимется с 38-й на 23-ю строчку рейтинга WTA.

Источник: Sports
Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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