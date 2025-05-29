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29 мая 2025, 16:25

Андреева о победе над Крюгер: «Пришлось непросто на своей подаче, но я нашла свою игру и сохраняла спокойствие»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Эшлин Крюгер (6:3, 6:4) во втором круге «Ролан Гаррос».

«Матч получился нелегким. Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что будет тяжело. Она играет мощно и агрессивно, поэтому я понимала, что мне нужно выступить очень хорошо. Просто старалась делать все, что от меня зависит. Пришлось непросто на своей подаче, но я нашла свою игру и сохраняла спокойствие», — сказала Андреева во время интервью на корте.

В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча Джоанна Гарленд (Тайвань) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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