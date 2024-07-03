Мирра Андреева и Потапова выбыли в первом круге Уимблдона среди пар
Россиянки Мирра Андреева и Анастасия Потапова выбыли из парного турнира Уимблдона.
Теннисистки проиграли дуэту Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) — 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 18 минут.
Ранее Мирра Андреева и Анастасия Потапова проиграли в первом круге Уимблдона в одиночном разряде.
Дабровски и Рутлиф во втором круге встретятся с победительницами матча Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Ирина Хромачева (Россия) / Камилла Рахимова (Россия).
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