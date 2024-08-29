Мирра Андреева сыграет с американкой Крюгер во втором круге US Open 29 августа

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с американкой Эшлин Крюгер во втором круге US Open-2024 в четверг, 29 августа. Встреча пройдет на корте Новый Грэндстэнд стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнется не ранее 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».