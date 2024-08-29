Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:38

Мирра Андреева проиграла американке Крюгер и вылетела с US Open-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Эшлин Крюгер во втором круге Открытого чемпионата США — 1:6, 4:6.

Встреча продлилпсь 1 час 5 минут. Андреева четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. У Крюгер один эйс, четыре двойные и шесть реализованных брейков из десяти.

В третьем круге US Open Крюгер сыграет с сильнейшей в паре Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Мирра Андреева (Россия, 21) — 6:1, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/6/
Теннис
US Open
Мирра Андреева
20
51
Читайте также
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): вылет Сафиуллина, матч Медведева
Синнер уверенно обыграл Микельсена и вышел в третий круг US Open-2024
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
Сафиуллин в трех сетах уступил Арнальди во втором круге US Open
Анастасия Потапова — Варвара Лепченко: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): вылет Сафиуллина, матч Медведева
Новости
RSS RSS
Все новости