Мирра Андреева проиграла американке Крюгер и вылетела с US Open-2024

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Эшлин Крюгер во втором круге Открытого чемпионата США — 1:6, 4:6.

Встреча продлилпсь 1 час 5 минут. Андреева четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. У Крюгер один эйс, четыре двойные и шесть реализованных брейков из десяти.

В третьем круге US Open Крюгер сыграет с сильнейшей в паре Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Мирра Андреева (Россия, 21) — 6:1, 6:4