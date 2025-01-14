Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open в парном разряде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.
В первом круге россиянки обыграли итальянку Анжелику Морателли и польку Катаржину Питер — 7:5, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анжелика Морателли/Катаржина Питер (Италия/Польша) — 7:5, 6:1
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