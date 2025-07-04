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4 июля 2025, 14:00

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Куин Глесон / Ингрид Мартинс: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Куин Глесон и Ингрид Мартинс во втором круге Уимблдона 4 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с американкой Куинн Глесон и бразильянкой Ингрид Мартинс во втором круге парного разряда на Уимблдоне в пятницу, 4 июля. Матч пройдет на корте 6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 14.30 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Глесон / Мартинес: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Андреева / Шнайдер — Глесон / Мартинс можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Пара 18-летней Андреевой и 21-летней Шнайдер на старте турнира обыграла британок Эмили Эпплтон и Хитер Уотсон — 6:3, 6:4.

30-летняя Глесон и 28-летняя Мартинс в предыдущем раунде лондонского «мэйджора» выиграли у чешки Александры Залы и немки Евы Лис — 6:4, 6:2.

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Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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