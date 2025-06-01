Теннис
1 июня, 12:15

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Каролин Гарсия / Диан Парри: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного турнира «Ролан Гаррос»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с француженками Каролин Гарсия и Диан Парри в третьем круге парного турнира Открытого чемпионата Франции в воскресенье, 1 июня. Матч пройдет на корте «Симона Матье» теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 13.30 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Гарсия / Парри: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Парижский мэйджор пройдет с 28 мая по 8 июня. Действующими чемпионками в парном разряде являются американка Кори Гауфф и чешка Катержина Синякова.

