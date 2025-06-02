Россиянка Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 2 июня. Матч пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — в 12.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Дарья Касаткина : трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

18-летняя Андреева — шестая ракетка мира. 28-летняя Касаткина занимает 17-е место в рейтинге WTA.

По сетке турнира Мирра прошла Юлию Путинцеву, Эшлин Крюгер и Кристину Букшу. Дарья выбила из борьбы Паулу Бадосу, Леолию Жанжан и Катерину Синякову.

«Мэйджор» в Париже пройдет с 25 мая по 7 июня. Действующая чемпионка — полька Ига Швентек.