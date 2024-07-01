Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Ориентировочное время начала — в 18.15 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. На территории России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева — Фрухвиртова можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

17-летняя россиянка — 24-я ракетка мира. 17-летняя чешка занимает 88-е место в рейтинге WTA.

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