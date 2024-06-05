Россиянка Мирра Андреева встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в среду, 5 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России и Белоруссии легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Андреева — Соболенко можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

17-летняя Андреева впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема».